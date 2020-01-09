BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli - Son Dakika

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerginliğe dair yaptığı konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere açıklama yaptı. Dujarric, yaptığı açıklamada Irak'ın birlik ve egemenliğini desteklediklerini ve Irak'ın diğer ülkeler arasında yaşanan gerginliğin bedelini ödememesinin önemli olduğunu belirterek, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından kaçındıklarını ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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----------------BM sözcüsünün açıklamaları


Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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