Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli - Son Dakika
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Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli

6 saat önce

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeliABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi...

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerginliğe dair yaptığı konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere açıklama yaptı. Dujarric, yaptığı açıklamada Irak'ın birlik ve egemenliğini desteklediklerini ve Irak'ın diğer ülkeler arasında yaşanan gerginliğin bedelini ödememesinin önemli olduğunu belirterek, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından kaçındıklarını ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Irak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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