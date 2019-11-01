Son Dakika Haberleri: BM sözcüsü Laerke: "94 bin Suriyeli evlerine döndü"
Son Dakika Güncel BM sözcüsü Laerke: '94 bin Suriyeli evlerine döndü'

BM sözcüsü Laerke: "94 bin Suriyeli evlerine döndü"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye son 10 günde 94 bin sivilin geri döndüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye son 10 günde 94 bin sivilin geri döndüğünü bildirdi.

Sözcü Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "9 Ekim'de operasyonun başlamasıyla evini terkeden kişilerin son günlerde sayılarının artarak evlerine döndüğünü görüyoruz. Başlarda 200 bin dolayında insan evlerini terketmişti. Ama şimdi geri dönüşlerle ilgili bir hareketlilik görüyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin kontrölündeki bölgeye 94 bin kişi geri döndü." dedi.

Laerke, geri dönüşlerin son 10-14 günlük zaman diliminde gerçekleştiğinin altını çizdi.

BM olarak yerinden edilmiş tüm kişilere ulaşmak ve insani yardımda bulunmak istediklerini anlatan Laerke, 100 binin biraz üzerinde sivilin de evlerine dönmeyi beklediğini kaydetti.

Laerke, bölgedeki durumu "değişken" ve "dinamik" olarak niteledi.

Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlamasıyla sivillerin hızla evine döndüğüne atıfta bulunan Laerke, "(Geri dönen sivillerin) sayıları hızla artıyor. Bu akım devam ederse elbette gelecek günlerde pek çok insan evine geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son 3 günde 20 bin Suriyeli daha evine döndü

Sözcü Laerke, salı günü yaptığı açıklamada 74 bin Suriyelinin Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği bölgeye geri döndüğünü açıklamıştı. Böylelikle son 3 günde evlerine dönen sivillerin sayısı 20 bine ulaştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştı.

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

BM sözcüsü Laerke: 94 bin Suriyeli evlerine döndü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:53 Kaynak: AA
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