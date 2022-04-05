BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoları önlemek için kullanılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoları önlemek için kullanılmasına tepki gösterdi

05.04.2022 15:10
BM, Sri Lanka'da OHAL'in protestoları önlemek için kullanılmasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı Sri Lanka'da hükümetin, ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı Sri Lanka'da hükümetin, ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Sri Lanka'daki ekonomik kriz protestoları ve hükümetin protestoculara karşı aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Throssell, ekonomik krizin son 2 haftadır ülkede akaryakıt, elektrik ve tüp gaz gibi temel ihtiyaç malzemelerinde tedarik eksikliği yarattığını ve durumu daha kötüye götürdüğünü bildirerek, çok sayıda kişinin "artan temel gıda fiyatları nedeniyle çaresiz duruma düştüğünü" vurguladı.

OHAL kapsamında 1 Nisan'da 36 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve 3 Nisan'da sosyal medyanın 15 saat yasaklandığını aktaran Throssell, "Polisin protestoculara yönelik aşırı ve yetkisiz şiddet kullandığına dair haberler aldık." ifadesini kullandı.

Throssell, hükümetin protestolar karşısında OHAL ilan etmesine ilişkin "Bu tür tedbirlerin halkın barışçıl protesto hakkını engellemek için kullanılmasından endişeliyiz." açıklamasında bulundu.

OHAL tedbirlerinin uluslararası insan hakları hukuku uyarınca uygulanması gerektiğine dair Sri Lanka hükümetine çağrıda bulunan Throssell, BM İnsan Hakları Ofisi'nin ülkedeki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğini hatırlattı.

Throssell, Sri Lanka yönetimine "ülkedeki ekonomik sorunları kapsayıcı diyalog içinde çözme" ve "kutuplaştırıcı eylemlerden uzak durma" çağrısı yaptı.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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Birleşmiş Milletler, Olağanüstü Hal, Sri Lanka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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