BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak...
16 dakika önce
BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.
BM
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:47 Kaynak: AA
, Sudan
'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı
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