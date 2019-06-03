Son Dakika Haberleri: BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak...
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BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak...

16 dakika önce

BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak..., System.String[]
BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:47 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Sudan, Güncel
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