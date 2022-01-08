BM, Sudan'daki siyasi krizin çözümü için istişare süreci başlattı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ı mevcut siyasi krizden kurtaracak bir anlaşma için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı bir siyasi süreç için istişareleri başlattığını duyurdu.

Sudan'daki BM Entegre Geçiş Yardım Misyonu UNITAMS'dan konuya ilişin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Sudanlı ve uluslararası ortaklarla istişare halinde, ülkedeki taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişareleri resmen başlattı.

İstişare görüşmelerine silahlı hareketler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve Direniş Komitelerinin aralarında yer aldığı sivil ve askeri kanattan tüm önemli paydaşlar davet edilecek.

UNITAMS, bu girişimin, mevcut krizden çıkmak, demokrasi ve barışa doğru sürdürülebilir bir ilerleme yolunda uzlaşılması için Sudanlı paydaşları desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, mevcut siyasi tıkanıklığın ülkeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklemesi ve Aralık 2018 devriminden bu yana elde edilen siyasi, sosyal ve ekonomik kazanımları heba etmesinden ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar alınan tedbirlerin Sudan halkının beklentilerini karşılamada başarısız olduğunu belirten Peretz, "Şiddete son verme ve yapıcı bir sürece girmenin zamanı geldi. Süreç herkesi kapsayacak." ifadesini kullandı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.