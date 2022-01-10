BM, Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla ön istişarelerin başladığını duyurdu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki siyasi krizin çözülmesi için sivil ve askeri taraflarla ön istişarelerin başladığını bildirdi.

Sudan'daki BM Entegre Geçiş Yardım Misyonu UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Şiddeti sona erdirmek ve krizi çözmek için kapsamlı bir istişare sürecine girme vakti geldi. Tüm siyasi ve toplumsal aktörleri, hükümet ve diğer çevreleri, silahlı hareketler ve Direniş Komiteleri'ni istişarelere katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Peretz, "Görev başladı ve ilk aşamada bu grupları en azından münferit olarak ön istişarelere çağırdık." dedi.

İstişare süreciyle ilgili zaman belirtmeyen Peretz, dün ilk olarak sivil toplum örgütleri ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Peretz, istişareleri kolaylaştırmak istediklerini vurgulayarak, ön istişarelerin, tüm taraflarla yapılacak dolaylı görüşmelerin gündemini belirleyeceğinin altını çizdi.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, şunları kaydetti:

"BM misyonunun herhangi bir taslak, proje, fikir ve öneri getirmediğini, herhangi bir taraf için bir proje benimsemediğini ve önceden bir proje sunmadığımızı vurgulamak önemli. Tüm Sudanlı aktörleri dinleyerek başlayacağız."

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.