BM: Sudan'ın batısındaki çatışmalar nedeniyle 12 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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BM: Sudan'ın batısındaki çatışmalar nedeniyle 12 bin kişi yerinden edildi

15.03.2022 17:02
BM: Sudan'ın batısındaki çatışmalar nedeniyle 12 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cebel Mun bölgesinde yeniden başlayan kabile çatışmaları yüzünden 12 bin 500 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cebel Mun bölgesinde yeniden başlayan kabile çatışmaları yüzünden 12 bin 500 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA'dan yayımlanan raporda, Cebel Mun'daki Arap Bedeviler ile Afrika kökenli Mesiriyyetu'l Cebel kabilesi arasında kasım ortasında çıkan büyük çatışmanın devamı niteliğindeki, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden başlayan çatışmalarda can ve mal kayıpları yaşandığı ve durumun hala gergin olduğu belirtildi.

Raporda, göçebe Bedeviler ile Cebel Mun'daki çiftçiler arasında 10 Mart'taki çatışmalar nedeniyle 12 bin 500'den fazla kişinin komşu bölgelere ve Çad'a göç ettiği bildirildi.

BM ofisi, 70 bine yaklaşan bölge nüfusunun 46 bin kadarının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve çatışmalar nedeniyle bölgeye insani yardımların ulaştırılamadığını kaydetti.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cebel Mun bölgesinde, 5 Mart'tan bu yana farklı kabilelere mensup kişiler arasındaki çatışmalarda 35 kişi yaşamını yitirmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

BM'ye göre, 25 Kasım 2021'de Cebel Mun kentindeki kabile çatışmalarında 43 kişi ölmüş, 46 köy ateşe verilmişti.

BM, 16 Aralık 2021'de Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

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Birleşmiş Milletler, Kasım, Sudan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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