BM, Sudan ve Yemen'de artan gerilime tepki gösterdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Sudan'da güvenlik güçlerinin protestocu sivillere ölümcül şiddet kullanması ve Yemen'de sivilleri hedef alan hava saldırılarına yönelik derin endişe duyduklarını açıkladı.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Sözcü Shamdasani, Sudan'da darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu meydana gelen sivil can kayıpları ve Yemen'in başkenti Sana'da 5 sivilin hayatına mal olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarını değerlendirdi.

Shamdasani, Sudan Doktorlar Merkez Komitesi'nin istatistiklerine göre bugüne dek protestolarda 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 200 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yaralandığını belirterek "Sadece 17 kişi yılın başından bu yana hayatını kaybetmiş ve dün başkent Hartum'da güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 7 sivil protestocu yaşamını yitirmiştir." dedi.

Sudanlı güvenlik güçlerine "orantısız güç ve gerçek mermi kullanımını bir an önce sonlandırma" çağrısı yapan Shamdasani, "Gerçek mermi kullanımı, sadece ölüm veya ciddi sakatlık tehdidi olduğunda başvurulacak son çare olmalıdır. Sudan'daki insan hak ihlallerine ilişkin yetkililer bağımsız inceleme yapmalı ve bu suçların faillerinin adalete götürülmesini temin etmelidir." diye konuştu.

Shamdasani, 13 Ocak'ta güvenlik güçlerinin Hartum'da Al Arabi Televizyonu binasına girip bazı kişileri gözaltına alması ve 15 Ocak'ta bir diğer medya kuruluşu Al Jazeera'nin lisansını iptal etmesine de tepki göstererek "Sudanlı yetkililere gazetecileri hedef almayı durdurma ve ifade özgürlüğü hakkına saygı duyulmasını temin etme çağrısında bulunuyoruz. Gazeteciler ve medya kuruluşları, saldırı veya tehdide uğramadan görevlerini özgürce ve güvenli bir şekilde yapabilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yemen'de taraflara "sivillerin can güvenliğini koruma" çağrısı

Yemen'deki iç çatışmalara ilişkin istatistikleri paylaşan Shamdasani, bu ay Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de 839 hava saldırısı düzenlediğini, geçen ay ise 1074 saldırı yapıldığını belirtti.

İran destekli Husilere ait Ensarullah güçlerinin ise bu ay Suudi Arabistan topraklarına 16 insansız hava aracı ve 12 balistik füzeyle saldırdığı bilgisini paylaştı.

Shamdasani, şunları kaydetti:

"Artan gerilimle birlikte tüm tarafları, uluslararası hukuka karşı sorumlulukları uyarınca sivillerin can güvenliğinin korunmasını temin etmeye çağırıyoruz. Hava harekatı dahil bütün saldırılarda orantılılık, ön tedbir ve sivillerin ayrı tutulması prensiplerine itibar edilmelidir. Bu prensiplere uyulmaması, savaş suçlarına sebebiyet verecektir."