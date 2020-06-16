BM: Suriye anayasa komitesi 3. tur görüşmeleri ağustos sonunda başlayabilir - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu beliterek, "Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans ile Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, ülke genelindeki dramatik ekonomik çöküşün yeni bir boyuta ulaştığına dikkati çekti .

Suriye'nin para biriminin son bir haftada 9 yıldan uzun süredir davam eden savaş sürecinden daha fazla değer kaybettiğini belirten Pedersen, enflasyon oranının son 6 ayda zirveye çıktığını ifade etti.

Suriye'de kıtlık yaşanabilir uyarısı

İlaç ve gıda fiyatlarının arttığını ve alım gücünün azaldığını kaydeden Pedersen, Suriyelilerin yüzde 80'inden fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Dünya Gıda Programı'na göre 9,3 milyon Suriyelinin gıda güvenliğinin bulunmadığını belirten Pedersen, durum daha da kötüleşirse ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu da belirterek, "Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum." dedi.