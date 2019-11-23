Son Dakika Haberleri: BM, Suriye anayasa komitesinden "ileriye dönük" planlarını sunmasını istedi
Son Dakika Güncel BM, Suriye anayasa komitesinden 'ileriye dönük' planlarını sunmasını istedi - Son Dakika

BM, Suriye anayasa komitesinden "ileriye dönük" planlarını sunmasını istedi

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Komite eş başkanlarına gelecek toplantı için ileriye dönük bir ajanda sunmaları gerektiğini söyledim ve bunun gerçekten önemli olduğu konusunda benimle hem fikirler.

BM, Suriye anayasa komitesinden

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Komite eş başkanlarına gelecek toplantı için ileriye dönük bir ajanda sunmaları gerektiğini söyledim ve bunun gerçekten önemli olduğu konusunda benimle hem fikirler." dedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyini Cenevre'de toplanan Suriye anayasa komitesinin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Beş yıl aradan sonra Suriyeli tarafların ilk kez yüz yüze görüşmesini "tarihi" olarak nitelendiren Pedersen, tarafların doğrudan diyalog kurmasının yaklaşık 9 yıldır süren iç savaşa siyasi çözümün "kapılarını araladığını" ifade etti.

Anayasa komitesinin 25 Kasım Pazartesi günü tekrar toplanma kararı aldığını belirten Pedersen, "Komite eş başkanlarına gelecek toplantı için ileriye dönük bir ajanda sunmaları gerektiğini söyledim ve bunun gerçekten önemli olduğu konusunda benimle hem fikirler." diye konuştu.

Uluslararası toplantı çağrısı

İdlib'de çatışmaların ve şiddet olaylarının yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu da aktaran Pedersen, son haftalarda bu kente yönelik hava saldırılarının arttığına dikkati çekti.

Pedersen, Suriye'deki önemli aktörleri bir araya getirecek uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi Uğur Dündar: İnce'nin Beştepe'ye gittiği haberi bana da geldi, belge olmadığı için dikkate almadım Son dakika: F-35 programı olmazsa, Türkiye başka arayışlara girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 08:48:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM, Suriye anayasa komitesinden "ileriye dönük" planlarını sunmasını istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]