Son Dakika › Güncel › BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları... - Son Dakika
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları...
6 saat önce
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:10 Kaynak: AA
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi
Son Dakika Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti