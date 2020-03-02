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BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel...
6 saat önce
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: AA
BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri ( İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi"
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