BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: 'Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel... - Son Dakika

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel...

6 saat önce

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi"

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu:

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: "Rusya Hava Kuvvetleri ( İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi"

Birleşmiş Milletler, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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