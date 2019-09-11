BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı.
Komisyonun Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu"nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:30
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