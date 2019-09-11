Son Dakika Haberleri: BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir
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BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı

BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı.


Komisyonun Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu"nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:30 
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