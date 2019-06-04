BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor
46 dakika önce
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:08
'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye
'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi.
Tarafların tahribattan dolayı birbirlerini suçladığını belirten WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, "İdlib
ve Hama'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar çok sayıda can kayıplarına neden oldu. Binlerce dönüm tarım arazisi ve hayati öneme sahip ürünler yakıldı. 300 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." dedi.
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