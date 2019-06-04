Son Dakika Haberleri: BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor
Son Dakika Dünya Haber

BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor

46 dakika önce

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi

BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor, System.String[]
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi.

Tarafların tahribattan dolayı birbirlerini suçladığını belirten WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, "İdlib ve Hama'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar çok sayıda can kayıplarına neden oldu. Binlerce dönüm tarım arazisi ve hayati öneme sahip ürünler yakıldı. 300 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:08 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]