BM: Suriye'de savaşın 10. yılının aynı kıyımla ve insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz - Son Dakika
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BM: Suriye'de savaşın 10. yılının aynı kıyımla ve insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de 9 yıl boyunca savaş suçları dahil korkunç bir vahşete ve çok fazla sistematik insan hakları ihlallerine şahit olunduğunu belirterek, "Savaşın 10.

BM: Suriye'de savaşın 10. yılının aynı kıyımla ve insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de 9 yıl boyunca savaş suçları dahil korkunç bir vahşete ve çok fazla sistematik insan hakları ihlallerine şahit olunduğunu belirterek, "Savaşın 10. yılının aynı kıyımla, insan hakları ve uluslararası insani hukukun aynı şekilde görmezden gelinmesiyle ve aynı insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de savaşın 10. yılına girdiğini ancak barışın hala "çok uzak" olduğunu vurguladı.

Suriye nüfusunun yarısından fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığına ve milyonlarcasının hala güvende olmadığına işaret eden Guterres, 11 milyon Suriyelinin de hayati önem taşıyan insani yardımlara ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Guterres, Suriye'de 9 yıl boyunca savaş suçları dahil korkunç bir vahşete ve çok fazla sistematik insan hakları ihlallerine şahit olunduğunun altının çizerek şunları kaydetti:

"Savaşın 10. yılının aynı kıyımla, insan hakları ve uluslararası insani hukukun aynı şekilde görmezden gelinmesiyle ve aynı insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz... Binlerce insan kayıp, gözaltında kötü muamele ve işkenceye maruz kalıyor. Ölen ve yaralananların sayısı bilinmiyor. Bu korkunç suçlar cezasız kalmamalı."

Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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