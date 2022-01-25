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BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti - Son Dakika

BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti

25.01.2022 16:59
BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği bir hapishanede tutulan 700 civarında çocuğun güvenliğinin sağlanıp ülkelerine gönderilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'ın ele geçirdiği bir hapishanede tutulan 700 civarında çocuğun güvenliğinin sağlanıp ülkelerine gönderilmesi çağrısı yaptı.

BM Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain, açıklamasında, 20 Ocak'ta DEAŞ'ın Haseke'ye bağlı Güveyran Mahallesi'ndeki Sanayi Hapishanesi'ni ele geçirmesinin ardından bölgede terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında başlayan çatışmaları değerlendirdi.

Hapishanede 12 yaş ve altı çok sayıda çocuğun çatışmaların ortasında kaldığını vurgulayan Ni Aolain, "Terör örgütleriyle bağlantılı ebeveynlerden doğduğu için bu duruma düşen ve hiçbir suçu olmayan bu çocuklar, ülkelerince terk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ni Aolain, hapishanenin YPG/PKK kontrolünde olduğu zamanda da çocukların risk altında bulunduğunu hatırlatarak "Kötü hapis koşullarında tutulan yüzlerce çocuğa yönelik bu muamele, çocukların onuru ve haklarına hakarettir." açıklamasında bulundu.

Suriye'deki esir kamplarında 57 ülkeden çocuğun tutulduğunu aktaran Ni Aolain, "Devletlerin kendi çocuklarının vatanına dönüşünü reddetmesi, Haseke'de son günlerde tetiklenen güvenlik ve insan hakları krizini daha kötü hale getirmektedir." yorumunu yaptı.

Ni Aolain, Sanayi Hapishanesi'ndeki çocukların keyfi gözaltına alındığı ve hiçbir hukuki süreç olmadan tutulduğunu kaydederek, uluslararası camiaya, "Suriye'deki sivillerin güvenliğini sağlama" ve "gözaltında tutulan çocukların çatışmalardan koruma" çağrısında bulundu.

DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanede çatışma

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup, 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

İsyanı bastırmak ve saldırıyı püskürtmek için YPG/PKK, hapishanenin çevresine destek göndermişti.

Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın liseden cezaevine dönüştürdüğü Sanayi Hapishanesi'nde 54 ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çocukların güvenliğine dikkati çekti - Son Dakika
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