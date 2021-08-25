BM: "Suriye'nin Dera kentinde bir ayda 38 binden fazla kişi yerlerinden edildi" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, " Suriye'nin Dera kentinde son bir ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi" denildi.

Suriye'de Esad rejimi ve terör örgütü YPG/ PKK sivilleri hedef alamaya devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dera kentinde rejim ve silahlı gruplar arasında son bir ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildiğini duyurdu. OCHA tarafından yapılan açıklamada "Yaklaşık 15 bin kadın, 20 bin 400 çocuk, 3 bin 200 erkek ve yaşlı Dera'dan kaçtı. Bölgeye gıda ve yardımlar dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin erişimi son derecede zor oldu" ifadesini kullandı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Esad rejimin 40 bin Suriyelinin yaşadığı bölgeye yardımların ulaşmasına engellediğini kaydetti. Bölgede insanı durum kötüleşirken, rejim yanlısı Suriye haber ajansı Esad rejimine dayanarak rejimin ateşkes çözümü sunduğunu ancak silahlı grupların ateşkesi reddettiği yazdı. - ŞAM