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BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı - Son Dakika
BBC

BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı

13.08.2021 00:27
BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği, Suriye'nin güneyindeki Dera el-Beled'de artan çatışmalarda sivillerin korunması çağrısı yaptı ve çatışmalar nedeniyle sivillerin gıda sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği, Suriye'nin güneyindeki Dera'da artan çatışmalarda sivillerin korunması çağrısı yaptı ve çatışmalar nedeniyle sivillerin gıda sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Perşembe günü, Dera ilindeki Dera el-Beled bölgesinde şiddete derhal son verilmesi çağrısını yineledi ve tüm tarafları sivilleri koruma ilkesine bağlı kalmaya çağırdı.

Bölgede "ağır bombardıman ve karada yoğun çatışmalar" olduğu kaydedilen açıklamada, "Binlerce sivil Dera el-Beled'den kaçmak zorunda kaldı. Siviller ağır yakıt, mutfak tüpü, su ve ekmek sıkıntısı çekiyor. Yaralıları tedavi etmek için tıbbi yardım yetersiz" dedi.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Görev Gücü'nün Perşembe günkü sanal toplantısında Pedersen, etkilenen tüm bölgelere acil, güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması gerektiğini ve kuşatma benzeri durumun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dera ilinin Dera el-Beled bölgesinde yaşayan siviller 25 Haziran'dan beri kuşatma benzeri koşullarda yaşıyor.

Şam yönetimi, Dera el-Beled'de yaşayan halktan ve silahlı muhaliflerden, ellerindeki silahları teslim etmelerini ve kontrol noktalarının kurulmasına izin vermelerini istemişti.

Halk ve silahlı muhalifler ise bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esad yönetimiyle sadece ağır ve orta silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bu kişiler kalan tüm silahların basit, kişisel silahlar olduğunu savunuyor.

Dera ili, on yıldan fazla bir süre önce Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ayaklanmanın başladığı yerdi.

BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı
BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı

Birleşmiş Milletler, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Suriye'nin güneyindeki Dera'da gıda sıkıntısına karşı uyardı - Son Dakika Dünya

BBC

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