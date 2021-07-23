BM: Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz - Son Dakika

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyduğu belirtildi.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM merkezindeki günlük basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma ilişkin "Devam eden çatışmalar son haftalarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu düzinelerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." dedi.

Haq, BM olarak bölgede şiddet olaylarının artmasından büyük endişe duyduklarını belirterek, taraflara uluslararası insani hukuka göre sivillere zarar vermekten kaçınmak için tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Suriye'de Beşsar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında birisi kadın, 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetmiş, 3 sivil de yaralanmıştı.

Öte yandan, muhaliflere ait kaynaklar, Rusya'nın savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Bara, İhsim ve Mirayan köylerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.