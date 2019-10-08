Son Dakika Haberleri: Bm: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz
Son Dakika Güncel Bm: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz

Bm: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Bm: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz, System.String[]

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, özellikle de siviller için oluşan riskleri büyük bir endişeyle takip ediyor" diyerek tüm taraflara sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca, "Genel Sekreter, sivil ve sivil altyapının korunması gerektiğini, BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını sürdürmeye devam etmesinin ve ihtiyacı olan sivillere erişiminin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır" dedi ve Suriye'de barışın askeri müdahale ile değil, siyasi bir süreç ile elde edilebileceğini yineledi.

Görüntü Dökümü
----------------
-Dujarric'in konuşması

Suriye'de neler oluyor? Suriye operasyonu başladı mı? Suriye operasyonu ne zaman?

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız
Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği artıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bm: suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]