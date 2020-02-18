BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin kuzeyinde güvenli koridorlar oluşturulması için taraflara çağrıda bulundu.



Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bachelet, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede sivillerin plastik örtüler altında yaşamalarını "inanılmaz bir zulüm" olarak niteledi. Yüksek Komiser, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.