BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı' - Son Dakika Dünya

BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı'

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.

BM: 'Suriye'nin kuzeyinde siviller için güvenli koridor oluşturulmalı', System.String[]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin kuzeyinde güvenli koridorlar oluşturulması için taraflara çağrıda bulundu.


Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bachelet, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede sivillerin plastik örtüler altında yaşamalarını "inanılmaz bir zulüm" olarak niteledi. Yüksek Komiser, tarafların acil olarak ateşkes uygulaması gerektiğini söyleyerek, sivillerin güvenli bir şekilde çatışma yerlerinden ayrılabilmesi için insani koridor açılması çağrısını yaptı.

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Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:49 
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