Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Farhan Haq, Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye'nin kuzey bölgesiyle ilgili olarak Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesinde bölgedeki gerginliğin azaltılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Haq yaptığı konuşmada, "Dün Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ve Türkiye'nin yaptığı açıklamaların farkındayız. Bu aşamada, mevcut operasyon alanı dışında yeni bir operasyon gerçekleştirilmesine gerek yok. Genel Sekreter durumun normale dönmesi ve sivillerin korunması için her türlü çabayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında bölgeden ayrılanların geri dönüşlerinin gönüllü olması gerektiğini belirten Haq, Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim tarihinde Özel Temsilci Geir Pedersen başkanlığında yapılacağını da kaydetti.

(İHA)