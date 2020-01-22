BM Suriye Özel Temsilcisi, Anayasa Komitesi'nin gelecek ay toplanmasından umutlu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin gelecek ay yeniden başlayacağından umutlu olduğunu söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Özel Temsilci Pedersen, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle kurul bir araya gelemeden ikinci turu sona eren Komitenin geleceğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Suriye Anayasa Komitesinin gelecek ay yeniden toplanması konusunda çok iyimserim." ifadelerini kullanan Pedersen, bunun için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Pedersen, bu kapsamda gelecek hafta başında Suriye'nin başkenti Şam'a giderek görüşmeler yapacağını, ardından Komitenin geleceğine ilişkin daha detaylı bilgiler paylaşacağını sözlerine ekledi.

İlk tur toplantıları yoğun geçmişti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli olarak düzenlenmişti. Yüz elli üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

İkinci tur, rejimin tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde 25 Kasım'da yapılması öngörülen Suriye Anayasa Komitesinin 45 kişilik yazım kurulu toplantıları, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle kurul bir araya gelemeden sona ermişti.

Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, BM'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İkinci turun başından bu yana Anayasa Komitesinin faaliyet alanı ve yetkileri dahilinde 5 teklif sunduk,5'i de rejim tarafından reddedildi," ifadelerini kullanmıştı.

Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.