BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir...
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:54 Kaynak: AA
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.
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