Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir...
Son Dakika Güncel BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir...

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir...

7 saat önce

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir..., System.String[]

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin pek çok insanın beklentisinden daha iyi geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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