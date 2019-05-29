Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den İdlib çağrısı
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den İdlib çağrısı

45 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib'de devam eden hava saldırıları ve çatışmalara son verilmesi ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den İdlib çağrısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib'de devam eden hava saldırıları ve çatışmalara son verilmesi ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı bilgilendirmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
İdlib'deki sivillerin karşı karşıya olduğu korkunç insani duruma dikkati çeken Pedersen, "Devam eden çatışmalara son verilmesi gerek. Evet, HTŞ (Heyet Tahrir Şam) terör örgütü İdlib'in çoğunu elinde tutuyor. Konseyde terörle mücadelenin meşru olduğuna dair geniş çaplı bir uzlaşı var ama uluslararası hukuka da saygı gösterilmesi gerek." dedi.
İdlib'de ateşkes konusunda Rus ve Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını söyleyen Pedersen, Rusya ve Türkiye'den de ateşkesin korunması yönünde açıklamalar yapıldığını belirtti. Pedersen, Rusya ve Türkiye'yi ateşkesin sahada uygulamasının sağlanması için birlikte çalışmaya devam etmeye teşvik ettiklerini ifade etti.
Pedersen, anayasa komitesinin kurulmasına oldukça yakın olduklarını ve bunun siyasi iradeye bağlı olduğunu söyledi.
"ABD-Rusya iş birliği önemli"
İdlib'deki durumun siyasi süreci karmaşık hale getirmesine rağmen ilerleme kaydedildiğini dile getiren Pedersen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin de son derece önemli olduğunu vurguladı.
Pedersen, söz konusu görüşmenin siyasi sürece olumlu bir ivme kazandırdığının altını çizerek, siyasi süreçte ilerleme kaydedilebilmesi için Rusya ve ABD arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:34 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel
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