Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede...
Son Dakika Güncel Haber

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede...

1 saat önce

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede..., System.String[]
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:58 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı Sabah saatlerinde cezaevine giren gazeteci Kadri Gürsel tahliye oldu Güpegündüz market soymaya çalışan hırsız, yakalanınca "Şansımı denedim" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 21:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]