BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede...
1 saat önce
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
BM Suriye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:58 Kaynak: AA
Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib
'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı
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