BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şukri ile Suriye Krizini Görüştü

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ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı

Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu