Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının,...
Son Dakika Güncel BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının,...

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının,...

7 saat önce

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının,..., System.String[]

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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