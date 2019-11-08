BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının,...
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:04 Kaynak: AA
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi rejim ve muhalif eş başkanlarının, toplantıların 25 Kasım'da Cenevre'de devam etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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