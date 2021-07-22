BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: "Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki ekonomik durumun "aşırı derecede zor" olduğunu belirterek, "Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor." dedi.

Pedersen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesinden önce açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki ekonomik durumu değerlendiren Pedersen, "Suriye'deki ekonomik durum, aşırı derecede zor. Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde hayatını sürdürüyor." dedi.

Pedersen, Suriye'nin yaklaşık 3 bölgeye bölündüğüne dikkati çekerek, "Tüm bunların değiştirilmesi gerekiyor ancak bunu yapmak için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 kararını ne şekilde uygulayacağımızı belirlemekten başlamalıyız." diye konuştu.

BMGK'nin 2254 kararının insani konulara uyarlanmasının önemine işaret eden Pedersen, BM'nin bu konuda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

"Suriye Anayasa Komitesi toplantısının yakında yapılacağını umuyorum"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bu görüşmenin önemine vurgu yaparak, "Bu, özellikle Suriye Anayasa Komitesi toplantısının yakında yapılması umuduyla değerlendirmelerde bulunmak ve ileriye dönük bir yol görmek için fırsattır." dedi.

Lavrov, "Suriye'de sahadaki durumun istikrara kavuşturulması, uluslararası toplumun insani sorunların çözülmesi ve mültecilerin Suriye'ye güvenli dönmesi için altyapıyı yeniden oluşturma girişimleri ile eşleşmiyor. Bu durumun, Suriye'ye yardımın devam ettirilmesi ile ilgili BMGK'nin 2585 sayılı kararının uygulanmasıyla değişeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.