BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suudi Arabistan'da yetkililerle temaslarda bulunuyor - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye krizini görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Ferhan ile Pedersen görüşmesi, başkent Riyad'da gerçekleşti.

Görüşmede, Suriye krizine ilişkin son gelişmeler ve buna yönelik siyasi çabalar ele alındı.

Ayrıca iki yetkili, bölge ve dünyada istikrar ile güvenliğin desteklenmesi için Suudi Arabistan ile BM arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesi konusunu tartıştı.

Pedersen, geçen pazar günü de Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya gelmişti.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, dün Şam'a gelerek Beşşar Esed ile görüş alışverişinde bulundu.