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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: "Taraflar ilerlemeye istekli"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turunda bazı komplikasyonlar yaşandığını ancak tarafların ilerlemek istediklerini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen:

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ikinci turunda bazı komplikasyonlar yaşandığını ancak tarafların ilerlemek istediklerini söyledi.


İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl Roma'da 5'incisini düzenleyeceği "MED 2019- Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılmak için başkentte bulunan Pedersen, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

Pedersen, düzenlenen basın toplantısında, "Dokuz yıllık çatışmanın ardından halkın çektiği acılara son veren siyasi bir sürece başlamanın zamanı geldi. Suriye Anayasa Komitesi çatışmayı bitiremezse siyasi yolun kapısını açacak. Suriye'de şu an 5 ülkenin silahlı kuvvetleri bulunmakta. Durum son derece tehlikeli. Bu nedenle siyasi bir süreç istiyoruz." ifadesini kullandı.

" Cenevre'de Anayasa Komitesinin oluşturulması, müzakereler için bir başlangıç noktasıdır. İkinci tur müzakereler daha zordu ancak taraflar ilerlemeye istekli olduklarını belirtti." diyen Pedersen, yerlerinden edilmiş ve kayıp insanlar başta olmak üzere genel olarak ülkedeki insani duruma yönelik Esed rejimine baskı yapıldığını hatırlattı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da "Suriye'de barışa silahlarla değil, siyasi diyalog yoluyla ulaşılabilir. Bu hükümet, BM'nin yürüttüğü barış sürecini desteklemeye devam edecek." dedi.


İtalya'nın Şam'da büyükelçiliğini açıp açmayacağına dair çıkan haberlere de ilişkin Di Maio, bu konuda, BM ile yürütülen süreçle koordineli gitmemesi durumunda bir ilerleme kaydetmeyeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler, İtalya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:12 Kaynak: AA
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