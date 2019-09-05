BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal ile Pedersen'in görüşmesinde, Suriye, İdlib'teki son gelişmeler ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı.

Ayrıca, Pedersen İran'daki temasları hakkında Önal'a bilgi verdi.