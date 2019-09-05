Son Dakika Haberleri: BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'de
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'de

2 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Türkiye'de, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Önal ile Pedersen'in görüşmesinde, Suriye, İdlib'teki son gelişmeler ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı.

Ayrıca, Pedersen İran'daki temasları hakkında Önal'a bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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