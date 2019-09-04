Son Dakika Haberleri: Bm suriye özel temsilcisi pedersen türkiye'ye geliyor
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Bm suriye özel temsilcisi pedersen türkiye'ye geliyor

4 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Bm suriye özel temsilcisi pedersen türkiye'ye geliyor, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşecek. Görüşmede, Anayasa komitesi, İdlib başta olmak üzere sahadaki durum ve tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran'da temaslarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:25 Kaynak: DHA
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