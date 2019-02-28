BM Suriye Raporu: "(Rejim Güçleri İdlib'de) Silahsızlanma Bölgesi Kurulmasına Rağmen Aralarında...
2 saat önce
BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü"
BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü"
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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