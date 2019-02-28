Son Dakika Haberleri: BM Suriye Raporu: "(Rejim Güçleri İdlib'de) Silahsızlanma Bölgesi Kurulmasına Rağmen Aralarında...

BM Suriye Raporu: "(Rejim Güçleri İdlib'de) Silahsızlanma Bölgesi Kurulmasına Rağmen Aralarında...

2 saat önce

BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü"

BM Suriye Raporu:
BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çoçukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Suriye, Birleşmiş Milletler, İdlib, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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