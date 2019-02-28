Son Dakika Haberleri: BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor

BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor

13 dakika önce

BM, Suriye rapora göre rejim güçleri, İdlib'de silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu pek çok sivili öldürdü. Yine aynı raporda, "YPG/PKK'nın kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk hukuksuzca alıkonuluyor" ifadelerine yer verildi.

BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor, System.String[]

BM Suriye raporunda, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuğun hukuksuzca alıkonulduğunu bildirdi. Yayımlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun ve YPG/PKK'nın Deyrizor'u DEAŞ'tan temizleme gerekçesiyle düzenlediği saldırıların "aşırı" sivil kayıplara yol açtığı belirtilerek, "Suriye Demokratik Güçlerinin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor." ifadelerine yer verildi.

İDLİB'DE İNSANİ KRİZ YÜKSELİYOR

Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, son 7 aydır çatışmaların arttığı İdlib kırsalında insani krizin tekrar yükseldiğine işaret etti. Komisyon, bitmeyen düşmanlıkların, ilerleyen dönemlerde insan haklarının ihlallerinin cezasız kalmasına sebep olacağını açıkladı.

"İHLALLER VE ASAYİŞ OLAYLARI SİVİLLERİ ETKİLİYOR"

Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın raporunu yayımladı. Basın toplantısıyla raporu sunan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, Temmuz 2018 ve Ocak 2019 arasında İdlib ve Halep kırsalında tansiyonun tekrar yükseldiğini ve sivil nüfusun sıkıntılarının arttığını hatırlatarak, "İdlib, son haftalarda ölüm ve tahribata yol açan düşmanlıklarla sarsılıyor. Geçen sonbaharda, ülke genelinde düşmanlıklar azalırken, ihlaller ve asayiş olayları sivilleri etkiliyor" dedi.

"DÜŞMANLIKLAR BİTMEDİ"

Ülkede düşmanlıkların hala sona ermediğini söyleyen Pinheiro, "Savaş henüz bitmedi" ifadesini kullandı. Düşmanlıkların sürdürülebilir geri dönüşü çıkmaza sokabileceği belirtilen raporda, "Çatışmaların ötesinde, 7 yıldan uzun süredir devam eden düşmanlıklar, çeşitli güvenlik boşluklarını beraberinde getirdi ve birçok alanda şiddet riskini ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalması ihtimalini arttırdı" denildi.

"YPG/PKK BİNLERCE KADIN VE ÇOCUĞU ALIKOYUYOR"

Yayımlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun ve YPG/PKK'nın Deyrizor'u DEAŞ'tan temizleme gerekçesiyle düzenlediği saldırıların "aşırı" sivil kayıplara yol açtığı belirtilerek, "Suriye Demokratik Güçlerinin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor. Bazıları acınacak durumdaki kamplarda temel ihtiyaçları karşılanmadan tutulmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"SİVİLLER YILLARCA EN TEMEL HAKLARA ERİŞEMEDİ"

"Rejim güçleri son zamanlarda ele geçirdiği Duma, Dar'a ve Kuzey Humus'ta, bombardıman sonrası keyfi tutuklama ve gözaltı kampanyası düzenleyerek, korku ortamı oluşturuyor" diyen Komisyoner Hanny Megally, sivillerin savaşın başlamasına sebep olan hukuksuzluğa tekrar şahit olduğu konusunda uyardı. Kuşatma altında yıllarca yaşayan sivillerin, Rejim tarafından yönetilen bölgelerde eğitim, barınma ve sağlık gibi temel haklardan mahrum kaldığına da değindi.

"SİVİLLERİN ÖNCELİKLİ OLDUĞU BİR FORUM YOK"

"Savaşan tarafların, sivillerin kaygılarını ve ihtiyaçlarını öncelikli olarak tartıştığı bir forum veya alan bulunmuyor" diyen Pinheiro, siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesi için tarafların, siviller için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Yenikadinda Gösterme, Politika
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