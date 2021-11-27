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BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK - Son Dakika

BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK

27.11.2021 14:57

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Sınır Ötesi Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalında her gün 55 bin adet ekmek dağıtılıyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Sınır Ötesi Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalında her gün 55 bin adet ekmek dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, bölgedeki ekmek krizini giderebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Tosun, bölgede gerçekleştirilen ekmek üretim ve dağıtım projelerinden birinin de BM Suriye Sınır Ötesi Yardım Fonu ile uygulandığını belirterek, İdlib kırsalındaki Maaret Mısrin Bölgesi'nde bulunan fırında haftanın 6 günü ekmek üretiyoruz. Günlük olarak pişirdiğimiz 55 bin adet Suriye ekmeğini sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtıyoruz. BM Suriye Sınır Ötesi Yardım Fonu ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında buğday satın alımı, değirmende una dönüşümü, fırında ekmek üretimi ve kamplarda dağıtımı gibi aşamalar, alanında uzman ekiplerce yürütülüyor dedi.

EKMEKLER DAMAK TADINA UYGUN

Ekmeklerin savaş mağduru sivillerin damak tadına uygun olarak hazırlandığını belirten Selim Tosun, Suriye içerisinde dağıtmış olduğumuz ekmeklerimizin özelliği, bölge halkının damak tadına uygun olarak hazırlanması ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketlenmesidir. İHH İnsani Yardım Vakfımız tarafından bu projeden bağımsız olarak ise Suriye'nin çeşitli bölgelerinde her gün 300 bin adet ekmek dağıtıyoruz şeklinde konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK
BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK
BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK
BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM SURİYE SINIR ÖTESİ YARDIM FONU İLE İDLİB'E HER GÜN 55 BİN EKMEK - Son Dakika
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