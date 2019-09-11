Son Dakika Haberleri: BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin...
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BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin...

2 saat önce

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği bildirdi.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin..., System.String[]

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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