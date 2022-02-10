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BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var - Son Dakika

BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

10.02.2022 00:33
BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

Voronkov, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

DEAŞ'ın liderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lının bulunduğunu ifade etti.

DEAŞ'ın 25 ila 50 milyon dolar gelir kaynağı bulunuyor

DEAŞ bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in DEAŞ raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var - Son Dakika
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