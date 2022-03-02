BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada

02.03.2022 23:08
BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin, topraklarında 6,9 milyonu aşan yerli mülteci sayısı ile yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin, topraklarında 6,9 milyonu aşan yerli mülteci sayısı ile yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyanın en büyük ülkesi haline geldiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki insani ihtiyaçların artmaya devam ettiğine işaret edilerek, 2022'de 14,6 milyon kişinin ihtiyaç sahibi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'de yerinden edilen insan sayısının 6,9 milyonu aştığı tahmininde bulunulduğu bildirilerek, "Bu, dünyadaki en büyük yerinden edilmiş insan sayısıdır. Bu kişiler yüksek ihtiyaçlara ve temel hizmetlere sınırlı erişimle karşı karşıyalar." ifadesine yer verildi.

Ülkede devam eden düşmanlıklar ve altyapı yetersizliği nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının fakirlik sınırı altında yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, daha da kötüleşen sosyal ve ekonomik eğilimlerin aşırı yoksulluk düzeyini artırmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Suriye'nin ayrıca, nüfusunun yarısından fazlasının şiddetli gıda güvensizliğinden muzdarip olması nedeniyle şu anda dünyanın en güvensiz ülkeleri arasında yer aldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu BM Mülteciler Yüksek Komiserliği: Komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin oldu BM'den bazı Batılı ülkelerde mültecilere yönelik çifte standardına tepki BM'den bazı Batılı ülkelerde mültecilere yönelik çifte standardına tepki

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:15:30. #1.11#
SON DAKİKA: BM: Suriye, yerinden edilen insan sayısı bakımından dünyada ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement