Son Dakika Haberleri: BM: "Suriyeliler, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere dönüyor"
Son Dakika Güncel BM: 'Suriyeliler, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere dönüyor'

BM: "Suriyeliler, Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere dönüyor"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, en az 30 bin Suriyelinin ülkenin kuzeydoğusunda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndüğünü açıkladı.

BM:

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, en az 30 bin Suriyelinin ülkenin kuzeydoğusunda Türk ordusunun kontrolündeki bölgelere döndüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı döneminde göç eden en az 30 bin Suriyelinin, Türk ordusunun kontrolüne giren ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere döndüğünü açıkladı. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Laerke, "23 Ekim itibariyle 61 bin 200 kişi bölgelerine döndü. Bunlardan 32 bin Haseke'ye, 29 bin Rakka'ya gitti. Bu insanların yarısı Türk ordusunun kontrolünde olan Tel Abyad, Ayn İsa ve Suluk'a döndü. Dönüşlerin devam ettiği bilgilerini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Laerke, 23 Ekim'den itibaren Suriye'nin kuzeydoğusundan ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalanların sayısının 139 bini aştığını söyledi. Göç edenlerden 87 bininin Haseke'den, 35 bininin Rakka'dan ve 17 binin ise Halep'ten olduğu bilgisini paylaştı.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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