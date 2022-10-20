BM, tahıl koridorunun umut vadettiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM, tahıl koridorunun umut vadettiğini açıkladı

20.10.2022 20:34
BM, tahıl koridorunun umut vadettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının umut vadettiğini ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösterdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının umut vadettiğini ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösterdiğini belirtti.

UNCTAD'ın yayımladığı raporda, bu anlaşmanın uzatılmasının, küresel gıda fiyatlarının düşmesi ve gıda güvenliğin sağlanması açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Anlaşma sayesinde Ukrayna limanlarındaki faaliyetlerin normale döndüğü, 19 Ekim itibarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarının 8 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Rapora, "Sevkiyatların savaş öncesine kıyasla yüzde 40 ve 50 oranında azalmasına rağmen bu girişim sayesinde gıda fiyatları sabitlenmiş ve düşüş eğilimine geçmiştir." ifadesi yer aldı.

Temmuzda küresel gıda ürünleri sevkiyatı yüzde 8,6, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,1 azaldığı bilgisi paylaşılarak, "Bu anlaşma gelecek için umut vadediyor ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösteriyor." açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AA Çevre Forumu'nda BM yetkilileri iklim kriziyle mücadele yollarını değerlendirdi (2) AA Çevre Forumu'nda BM yetkilileri iklim kriziyle mücadele yollarını değerlendirdi (2) Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz' Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye'nin dengeci dış politikasını anlıyoruz'

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, tahıl koridorunun umut vadettiğini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 03:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: BM, tahıl koridorunun umut vadettiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement