BM tahminlerine göre, Çin nüfusu 2023'ten itibaren azalacak - Son Dakika
Üye Girişi

BM tahminlerine göre, Çin nüfusu 2023'ten itibaren azalacak

20.07.2022 10:18
BM tahminlerine göre, Çin nüfusu 2023'ten itibaren azalacak

Çin'de son yıllarda doğum oranındaki azalma ve nüfus artış hızındaki yavaşlamanın, ülke nüfusunun gelecek yıldan itibaren azalmasına yol açacağı bildirildi.

Çin'de son yıllarda doğum oranındaki azalma ve nüfus artış hızındaki yavaşlamanın, ülke nüfusunun gelecek yıldan itibaren azalmasına yol açacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ten itibaren azalmaya başlayarak yüzyıl sonunda bugünkünün yarısına yakın bir seviyede ineceği öngörüsüne yer verildi.

Çin ve Hindistan'ın 2022 itibarıyla, 1,4 milyarı aşan nüfuslarıyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi olduğuna dikkat çekilen raporda, mevcut doğurganlık eğilimleriyle Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı belirtildi.

Rapordaki verilere göre, 2022 yılında Çin'in nüfusu 1 milyar 426 milyon iken, 2050'de 1 milyar 317 milyona düşecek. Hindistan'ın nüfusu ise 1 milyar 412 milyon iken, 2050'de 1 milyar 668 milyona çıkacak,

Çin nüfusunun yüzyıl sonuna kadar yarıya yakın oranda azalacağı, 2100 yılında 766 milyona düşeceği öngörülüyor. Hindistan nüfusunun ise yüzyıl sonunda 1 milyar 530 milyon civarında olması bekleniyor.

Çin'de nüfus artış hızı son 60 yılın en düşük seviyesinde

Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor.

Çin'de 2021'de, nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2021'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı.

Doğum oranı binde 7,52, ölüm oranı binde 7,18 olurken, nüfus artış oranı binde 0,34'te kalmıştı.

2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11,5 azalmıştı.

Doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı olmuştu.

İş gücünde büyük düşüş

BM verilerine göre, Çin'de 2012'den beri azalmakta olan çalışma çağındaki nüfusta, yüzyılın geri kalanında büyük kayıplar olacak.

2022'de 984 milyon olan çalışma çağındaki nüfus, 2050'de 767 milyona, 2100'de ise 378 milyona gerileyecek.

Nüfusun azalması ve yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesini zorlaştıracağı öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak Çin ile Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda 16. tur görüşmeyi yaptı Çin ile Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda 16. tur görüşmeyi yaptı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM tahminlerine göre, Çin nüfusu 2023'ten itibaren azalacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: BM tahminlerine göre, Çin nüfusu 2023'ten itibaren azalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement