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BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir - Son Dakika

BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir

31.01.2022 11:27
BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı ağustos ayından bu yana 100'ün üzerinde Afgan askeri ve yetkilisini öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" bulunduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın ülke yönetimini devraldığı ağustos ayından bu yana 100'ün üzerinde Afgan askeri ve yetkilisini öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" bulunduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban iktidarında ülkede yaşanan cinayetlere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) rapor sundu.

Raporda, Taliban'ın yönetimi devraldığı 15 Ağustos'tan bu yana, aralarında eski Afgan hükümetine mensup kişiler ve uluslararası güçler ile iş birliği yapan askerlerin olduğu 100'ün üzerinde kişiyi öldürdüğüne ilişkin "geçerli iddiaların" olduğu aktarıldı.

Taliban'ın iktidara gelirken "genel af" ilan etmesine rağmen, kurbanların 3'te 2'den fazlasının yargısız infaza uğradığının ileri sürüldüğü raporda, DEAŞ-Horasan örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen en az 50 kişinin de yargılanmadan öldürüldüğüne dair iddialar olduğu belirtildi.

Raporda, eski hükümet ve koalisyon üyelerinin "zorla kaybettirildiğine ve yaşam hakları ile vücut bütünlüklerini etkileyecek ihlallere" maruz kaldıklarına ilişkin delillerin olduğu ifade edildi.

İnsan hakları savunucuları ve medya çalışanları için de "saldırı, tehdit, taciz, keyfi tutuklama, kötü muamele ve öldürülme" tehlikesinin devam ettiği vurgulanan raporda, 3'ü Taliban, 3'ü terör örgütü DEAŞ tarafından olmak üzere 8 aktivistin öldürüldüğü, 10'unun da geçici olarak tutuklanarak tehdit edildiği bildirildi.

Raporda, belgelenen 44 geçici tutuklama ve tehdit vakasının 42'sinin Taliban tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Afganistan'ın, büyüyen bir insani krizle karşı karşıya olduğuna, ekonomik olarak küçüldüğüne ve finansal sistemlerinin çöktüğüne işaret edilen raporda, ülkenin son 27 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı vurgulandı.

Raporda, ülkedeki 5 yaş altı çocukların yarısının akut yetersiz beslenme tehlikesi yaşadığı ve Mart 2022 itibarıyla gıda güvenliği açısından "kritik duruma" ulaşan kişi sayısının 22,8 milyonu bulabileceği kaydedildi.

Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmada ve kız çocuklarına eğitim ve iş imkanı sağlamada başarısız olduğu belirtilen raporda, Taliban'ın yönetime gelmesiyle çatışma bağlantılı kazalarda "önemli bir düşüş" görülmesi olumlu gelişmeler arasında sıralandı.

Ülkede 19 Ağustos ile 31 Aralık arasında güvenlikle ilişkili 985 kaza yaşandığı, altı çizilen bu rakamın 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 91 daha az olduğu ifade edilen raporda, Afganistan'da ekonomik çöküşün ve açlığın önlenmesi için uluslararası desteğin sürdürülmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM: Taliban ağustostan bu yana 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabilir - Son Dakika
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