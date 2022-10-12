Yemen Hükümeti İnsani Krizi Atlatmak İçin Uluslararası Ekonomik Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Yemen Hükümeti İnsani Krizi Atlatmak İçin Uluslararası Ekonomik Destek Çağrısında Bulundu

12.10.2022 12:34
Yemen Hükümeti İnsani Krizi Atlatmak İçin Uluslararası Ekonomik Destek Çağrısında Bulundu

BM tarafından yayınlanan raporlarda, Yemen'deki insani kriz, yıllardır süren askeri çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirildi.

BM tarafından yayınlanan raporlarda, Yemen'deki insani kriz, yıllardır süren askeri çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirildi.

ADEN, 12 Ekim (Xinhua) -- Yemen devlet televizyonunun Salı günkü haberine göre, Yemen hükümeti insani krizin de aralarında bulunduğu zorluklarla mücadele etmek için uluslararası ekonomik ve kalkınma desteğine ihtiyacı olduğunu doğruladı.

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik Saeed, Pazartesi günü Yemen'in güneyindeki liman kenti Aden'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ile biraraya geldi.

"Uluslararası krizlerin yansımaları ülkemizdeki insani durumu ikiye katladı" diyen Maeen "hükümetin Yemen'deki insani ve kalkınma çalışmaları arasında denge kurmasının önemli olduğunu" belirtti.

Başbakan, toplantıda hükümeti tarafından "devlet kurumlarının rolünün güçlendirilmesi, hayati hizmet sektörlerinin desteklenmesi ve savaşın sonuçlarından biri olarak ulusal ekonomiyi etkileyen pek çok çarpıklığın ele alınması alanında" uyguladığı reformları değerlendirdi.

Yemen hükümetinin BM ile ortaklık ve Yemen'deki ihtiyaç alanlarını doğru bir şekilde belirleyerek insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma taahhüdünü de yineledi.

Joyce Msuya ise BM'ye ve bağışçılara bu mesajları ileteceğini ve "böylece gelecek dönemde Yemen'e insani desteğin artacağını" söyledi.

BM yetkilisi, Yemen'deki savaşan taraflar arasındaki ateşkesin yenilenmesine dair isteğini de dile getirdi.

BM tarafından yayınlanan önceki raporlarda, Yemen'deki insani kriz, yıllarca süren askeri çatışmalar nedeniyle dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirilmişti.

BM Yemen Özel Elçisi Hans Grundberg geçen hafta Yemen'de savaşan taraflar arasında süresi dolan ateşkesin yenilenmesi için hiçbir anlaşmaya varılmadığını duyurmuş ve ateşkesi kolaylaştırmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Ateşkes ilk olarak 2 Nisan'da yürürlüğe girmiş ve ardından 2 Ekim'e kadar iki kez yenilenmişti.

2014 yılının sonlarında İran destekli Husi milislerin ülkenin kuzeyinde bazı şehirlere baskın düzenlemesi ve Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetini başkent Sana'nın dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor.

Savaş on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu, 4 milyon kişiyi yerinden etti ve ülkeyi açlığın eşiğine getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti İnsani Krizi Atlatmak İçin Uluslararası Ekonomik Destek Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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