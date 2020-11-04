BM: "Tatar ve Anastasiadis görüşmesi samimi bir atmosferde gerçekleşti" - Son Dakika

BM: "Tatar ve Anastasiadis görüşmesi samimi bir atmosferde gerçekleşti"

04.11.2020 07:52
BM:

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonoio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında saat 19.10 gayrı resmi toplantıda bir araya gelmişti. Tatar ve Anastasiadis arasındaki ilk gayrı resmi görüşme 2 saatin ardından sona erdi. Görüşmenin ardından BM tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çekildi. BM'den yapılan açıklamada, "Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri olarak ilk kez bir araya geldi. Gayri resmi görüşme Kıbrıs Özel Temsilcisi Genel Sekreter Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar'ın himayesinde gerçekleşti. Toplantı iki lidere samimi bir atmosferde birbirlerini tanıma ve ilk gayri resmi görüş alışverişini yapma fırsatı sağladı" denildi.

Açıklamada, ayrıca Tatar ve Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri'nin 5 + BM toplantısı konusunda yapacağı girişime olumlu yanıt verme kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

BM: Tatar ve Anastasiadis görüşmesi samimi bir atmosferde gerçekleşti

Birleşmiş Milletler, Ersin Tatar, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM: 'Tatar ve Anastasiadis görüşmesi samimi bir atmosferde gerçekleşti' - Son Dakika


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