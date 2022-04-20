BM temsilcileri ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı "Ortak Askeri Komite"yi görüştü - Son Dakika
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BM temsilcileri ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı "Ortak Askeri Komite"yi görüştü

20.04.2022 21:03
BM temsilcileri ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı "Ortak Askeri Komite"yi görüştü

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanvekili Risdon Zeninga, BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki siyasi gelişmeler ile askeri konuları ele aldı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanvekili Risdon Zeninga, BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki siyasi gelişmeler ile askeri konuları ele aldı.

Başkanlık Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zeninga'nın görüşmede, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin yeniden göreve başlaması için Başkanlık Konseyi'nden "askıya alınan maaşlar" sorununun düzeltilmesi önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmenin nerede yapıldığıyla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, Zeninga'nın, BM'nin Libya'daki mevcut siyasi krize çözüm bulunması adına çabalarını devam ettireceğini yinelediği vurgulandı.

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin ise tüm Libya halkının arzu ettiği seçimlere ulaşmak ve ülkedeki siyasi süreci başarılı kılmak adına hem Libya halkı hem de BM'nin gösterdiği çabalara yönelik övgüsünü dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede tarafların, Libya'da siyasi sürecin başarısının devam etmesi ve korunması adına, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarını bütün üyeleriyle beraber devam ettirmesinin yollarını değerlendirdiği aktarıldı.

Askeri Komitenin içinde yer alan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen 5 kişilik heyette yer alan temsilciler, 9 Nisan'da son dört aydır maaşlarının yatmadığını iddia ederek çalışmalarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

5+5 Ortak Askeri Komite

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran Komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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