Son Dakika Haberleri: BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin Lideriyle Görüştü

BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin Lideriyle Görüştü

1 saat önce

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Sana'da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin Lideriyle Görüştü, System.String[]
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Sana'da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sana'yı ziyaret eden Griffiths'in Husilerin lideriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Abdusselam, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yaratılan engellemelerden uzak bir şekilde, İki tarafın, Stockholm'de Hudeyde vilayetiyle ilgili yapılan anlaşmanın bir an önce uygulanmasının zorunlu olduğu konusunu ele aldıklarını belirtti.

Ülkede çöken insani duruma ilişkin konuların görüşüldüğünü dile getiren Abdusselam, uygulanan ablukanın zalimce, ticarete ve hareket özgürlüğüne keyfi kısıtlamalar getirdiğini kaydetti.

Husilerin sözcüsü Abdusselam, BM'nin, Arap koalisyonu tarafından "abluka" olarak nitelediği uygulamanın sonlandırılması için rolünü yerine getirmediğini vurguladı.

Abdusselam, Husi liderin görüşmede, çok ağır bir ihlal olmasına rağmen, koalisyon güçlerinin işgali altındaki bölgelerde kadınların kaçırılmasına ilişkin konunun BM'de gerektiği gibi kınamaya maruz kalmadığına dikkati çektiğini belirtti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile de bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:40 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Martin Griffiths, Yemen, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti CHP'nin İstifasını İstediği Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye Yanıt Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı AK Parti, Geçersiz Oyların Sayımıyla İlgili Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 07:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin Lideriyle Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]