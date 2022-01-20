BM Temsilcisi Grundberg, Suudi Arabistan'da Yemen krizinin çözüm yollarını görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile Yemen savaşını bitirme olanaklarını ele aldı.

BM Yemen Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları kapsamında Bin Selman ile bir araya geldi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Grundberg, "Yemen'deki savaşı sona erdirme ve Arap Yarımadasının istikrarını güvene alma yollarını konuşmayı takdir ediyorum." dedi.

Birlikte çalışmaya daha çok yoğunlaşma konusunda Bin Selman ile mutabık kaldıklarına işaret eden Grundberg, Suudi Arabistan ile iş birliğini sürdürmeyi beklediklerini vurguladı.

Birkaç günden beri Suudi Arabistan'da bulunan BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ve Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile de Yemen krizini görüşmüştü.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.