Son Dakika › Dünya › BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret - Son Dakika Dünya
BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret
7 saat önce
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi.
Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından Williams ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04
Son Dakika Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu AK Partili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek