BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret - Son Dakika Dünya

BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret

7 saat önce

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi

BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret, System.String[]

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi.


Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından Williams ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Williams, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 
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